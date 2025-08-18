В рамках первого тура Английской Премьер-лиги состоялся матч между Ноттингем Форест и Брентфордом. Игра прошла на стадионе Сити Граунд в Ноттингеме, а хозяева уверенно одержали победу со счетом 3:1.

Украинский полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк отыграл весь матч, но результативными действиями не отметился. По оценкам порталов SofaScore и WhoScored его игра была оценена в 6,05 и 5,8 балла соответственно. Главным героем встречи стал форвард Ноттингем Форест Крис Вуд, который оформил дубль и получил высокие оценки - 9,2 по версии SofaScore и 8,4 от WhoScored.

Прошлого сезона Ярмолюк провел за Брентфорд 35 матчей во всех официальных турнирах, но результативными действиями также не отметился.