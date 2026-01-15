Павел Василенко

Килиан Мбаппе сделал важный шаг к полноценному возвращению на поле. Лучший бомбардир мадридского Реала в четверг тренировался вместе с командой и, по всем прогнозам, появится в стартовом составе «сливочных» в матче чемпионата Испании против Леванте, который состоится в субботу.

Французский форвард в конце прошлого года и в начале текущего имел проблемы с коленом, из-за чего его участие в матчах было ограничено. После паузы Мбаппе вернулся в игру в финале Суперкубка Испании против Барселоны, где вышел на замену и получил игровую практику. В то же время нападающий не попал в заявку на кубковый поединок против Альбасете, который завершился сенсационным вылетом мадридцев. Теперь же Мбаппе полностью восстановился и работает в общей группе без ограничений.

Кадровая ситуация Реала постепенно улучшается. Родриго и Антонио Рюдигер в настоящее время тренируются по индивидуальной программе, однако медицинский штаб ожидает, что оба футболиста будут готовы помочь команде уже в ближайшем матче. Дани Карвахаль, который недавно вернулся на поле после травмы, сыграл против Альбасете без осложнений и также доступен для тренерского штаба.

В то же время не все проблемы позади. Эдер Милитао, Ферлан Менди и Трент Александер-Арнольд пока что остаются вне игры и продолжают восстановление. Их возвращение ожидается позже, в зависимости от темпов реабилитации.