Павел Василенко

Финальное Эль Класико в Суперкубке Испании закончилось не только драматичным поражением Реала, но и громким скандалом, который всколыхнул всю Испанию. В центре внимания оказался Килиан Мбаппе, чье поведение после финального свистка вызвало волну возмущения в местных СМИ и соцсетях.

Французская звезда Реала отказался вставать в почетный караул для игроков Барселоны и, по информации испанских медиа, призвал своих партнеров сделать то же самое. Видео этого момента быстро разлетелись по сети.

💥 MAL PERDRE DE MBAPPÉ



🤬 El francès del Reial Madrid no ha volgut que els seus companys fessin el passadís al Barça



❌ Els altres jugadors l'han seguit i els blaugranes no han tingut passadís de campions#ElClàssic



📲 https://t.co/xhB56dlluh pic.twitter.com/ezq5yRCuuN — Esport3 (@esport3) January 11, 2026

Сам матч завершился победой Барселоны со счетом 3:2. Каталонцы дважды выходили вперед еще до перерыва, однако команда Хаби Алонсо каждый раз отыгрывалась. Решающий гол забил Рафинья на 73-й минуте – бразилец также открыл счет на 36-й минуте. Еще один мяч за блаугранас забил Роберт Левандовски, тогда как за Реал отличились Винисиус Жуниор и Гонсало Гарсия.

После финального свистка футболисты Барселоны выстроились в почетный караул для соперника во время вручения серебряных медалей. Однако в ответ такой же жест не получили. Лишь несколько игроков мадридского клуба решили поздравить победителей, тогда как большинство, по сообщениям испанской прессы, действовали по указанию Мбаппе, который настаивал как можно быстрее покинуть церемонию.

Этот эпизод лишь подлил масла в огонь принципиального противостояния. В чемпионате Испании борьба продолжается, но на данный момент Барселона уверенно лидирует в Ла Лиге, опережая Реал на четыре очка.