Сергей Стаднюк

В стартовом туре английской Премьер-лиги Эвертон на выезде уступил Лидсу.

В первом тайме «ириски» выглядели неуверенно и позволяли сопернику контролировать ход встречи. После перерыва команда добавила и постепенно начала давить на ворота Лидса, однако именно в этот момент произошел ключевой эпизод.

Удар Антона Штаха попал в Джеймса Тарковски, но мяч угодил в руку, которая была низко и плотно прижата к корпусу. Несмотря на это, арбитр Крис Кавана после консультации с VAR назначил пенальти. С 11-метровой отметки Лукас Нмеча забил единственный и победный гол в матче.

Гости вышли на игру без ряда защитников, в том числе без игрока сборной Украины Виталия Миколенко. Единственным положительным событием для «ирисок» стал дебют Джека Грилиша, который вышел на замену во втором тайме.

АПЛ, первый тур

Лидс – Эвертон 1:0

Гол: Нмеча, 84 (пен.)

Лидс: Лукас Перри, Богл, Родон, Стрейк, Гудмундссон, Штах, Ампаду (Груев 78), Джеймс (Харрисон 78), Танака (Лонгстафф 90+4), Ньонто (Ааронсон 67), Пиру (Нмеча 78)

Эвертон: Пикфорд, О'Брайен, Тарковски, Кин, Гарнер, Ироегбуннам (Грилиш 71), Гуе, Алькарас (Барри 86), Дьюсбери-Холл, Ндиайе, Бету

Предупреждения: Ироегбуннам, 56, Алькарас, 63

Обзор матча будет доступен на странице события Лидс – Эвертон.