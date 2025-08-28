Состоялись четыре матча квалификации Лиги чемпионов, по итогам которых определился окончательный список участников группового этапа турнира сезона 2025/26.

Последними путевки в основную сетку оформили Карабах из Азербайджана, португальская Бенфика, бельгийский Брюгге и датский Копенгаген.

Аналитическое издание Score 90 представило рейтинг главных претендентов на победу в турнире. Лидером списка ожидаемо стал французский ПСЖ. Вероятность успеха команды Луиса Энрике эксперты оценивают в 14%. Этим межсезоньем состав парижан усилил защитник сборной Украины Илья Забарный, который получил реальный шанс побороться за титул.

Среди конкурентов ПСЖ выделяются английский Ливерпуль и мадридский Реал, оба клуба провели мощное трансферное окно и значительно укрепили состав перед стартом группового этапа.

Третью позицию вместе с Реалом делит Барселона, а замыкает топ-5 лондонский Арсенал. Украинские команды в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов участия не принимают.

