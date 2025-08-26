Белью подобрал идеального соперника для Итаумы перед боем с Усиком
Тони считает, что проспект должен пройти всю дистанцию
около 2 часов назад
Фото: Queensberry Promotions
Бывший чемпион мира Тони Беллью рассказал, каким должен быть план Мозеса Итаумы (13-0, 11 KO) перед выходом на Александра Усика (24-0, 15 KO). Британца цитирует vringe.com:
Как по мне, следующим боем для Мозеса должен стать кто-то из категории Энди Руиса. Он идеальный соперник. И Мозес точно сможет провести с Энди Руисом все раунды. Потому что ни при каких обстоятельствах Мозесу нельзя выходить на бой с Александром Усиком, не пройдя как минимум шесть раундов. Это просто невозможно.
Напомним, что Усика побуждают завершить карьеру.
