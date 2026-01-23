Амстердамский Аякс не рассчитывает сохранить в составе защитника сборной Украины Александра Зинченко по итогам сезона 2025/26. Об этом рассказал журналист Тейс Цвагерман.

По его данным, нидерландский клуб готов оформить переход 29-летнего футболиста, права на которого принадлежат лондонскому Арсеналу лишь на краткосрочной основе, а именно сроком на полгода.

«Ожидается, что Аякс заплатит Арсеналу за переход Зинченко сумму, которая будет сопоставима с суммой аренды за полгода. Это более выгодное решение для «канониров», так как клуб освободится от зарплаты защитника и будет иметь больше возможностей для подписания нового игрока.

Зинченко станет полноправным игроком Аякса на шесть месяцев. Далее вероятность продолжения сотрудничества крайне низка, особенно учитывая его зарплату в Премьер-лиге. В Амстердаме не могут себе позволить трансфер украинца в долгосрочной перспективе».