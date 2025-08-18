В товарищеской встрече итальянский Интер одержал победу над греческим Олимпиакосом со счетом 2:0. Нападающий сборной Украины Роман Яремчук снова не оказался в заявке греческой команды. По словам главного тренера Хосе Луиса Мендилибара, 29-летний форвард продолжает восстановление после травмы.

Украинец уже пропустил пять контрольных матчей Олимпиакоса в августе, но недавно вернулся к индивидуальным занятиям. Наставник не намерен спешить с его возвращением, рассчитывая, что игрок сможет помочь клубу в чемпионате Греции.

23 августа в первом туре Суперлиги команда из Пирея на своем поле примет Астерас из Триполи. Мендилибар рассчитывает на Яремчука, так как в линии атаки возникли проблемы: француз Реми Кабелла пропустит игру из-за дисквалификации, а португалец Желсон Мартинш выбыл из-за травмы. Ожидается, что именно Яремчук 23 августа выйдет в стартовом составе Олимпиакоса, сообщило Sport24.gr.

Ранее сообщалось, что Яремчук забил в первом же спарринге Олимпиакоса после отпуска.