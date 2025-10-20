Пройдет матч второго тура основного этапа Лиги конференций, в котором встретятся турецкий Самсунспор и киевское Динамо.

Накануне этой встречи турецкая команда столкнулась с серьезной потерей — полузащитник Оливье Нтшам получил травму и был вынужден покинуть поле в во второй половине матча чемпионата Турции.

Нтшам пройдет детальное медицинское обследование, однако уже известно, что он не сыграет против чемпионов Украины. По предварительным данным, у 29-летнего полузащитника мышечная травма.

В этом сезоне Оливье выходил на поле во всех матчах команды и в десяти из двенадцати игр отыграл полные 90 минут.

В первом туре Самсунспор на выезде одолел польскую Легию (1:0), тогда как команда Александра Шовковского на номинальном домашнем поле уступила английскому Кристал Пэлас (0:2).