Павел Василенко

Реал Фарма решил прекратить свои выступления в профессиональном футболе и перейти на любительский уровень. Об этом сообщила пресс-служба одесского клуба.

«Клуб берет паузу в выступлениях Профессиональной футбольной лиги и сезон 2026 проведет в чемпионате Украины среди любителей. Это осознанный шаг для обновления структуры клуба, развития молодых игроков, внедрения современных технологий скаутинга и реализации новой стратегии развития. Мы делаем шаг назад, чтобы вернуться сильнее. Впереди новый этап. Впереди Реал Фарма».

В нынешнем сезоне Реал Фарма занял последнее, десятое, место в группе А Второй лиги, набрав семь баллов за 30 туров.

Ранее сообщалось, что Ворскла не получила аттестат для участия в сезоне-2026/27.