Исполняющий обязанности главного тренера Ворсклы Валерий Куценко прокомментировал разгромное поражение своей команды от Буковины в матче 27-го тура Первой лиги. Полтавчане уступили черновицкому клубу со счетом 0:6. Слова наставника передает прессслужба Буковины.

Прежде всего, хочу поздравить «Буковину» с выходом в УПЛ и чемпионством в Первой лиге. Желаю команде и дальше демонстрировать такие же хорошие результаты уже в Украинской Премьер-лиге. Мы понимали, что играем против очень серьезного соперника, поэтому планировали действовать на быстрых контратаках.

На старте матча, особенно в первые минуты, у нас были неплохие моменты, но мы не смогли их реализовать. К сожалению, нам сегодня не хватило опыта и мастерства. Самого желания оказалось недостаточно. Но я все равно хочу поблагодарить ребят за то, что они старались играть в футбол. Да, счет очень неприятный для нас, но мы должны сделать правильные выводы. Впереди еще есть матчи, в которых мы должны реабилитироваться перед своими болельщиками, перед самими собой и выполнить задачу, стоящую перед командой.

После такой игры трудно что-то говорить, ведь результат очень сильно бьет по психологии и, конечно, испортил нам настроение. Но сейчас главное — выйти из этого психологического состояния. Проблем у нас хватает, но я надеюсь, что мы вместе с тренерским штабом сможем найти правильный подход к ребятам, чтобы в заключительных матчах сезона были уже положительные эмоции и положительный результат. Мы должны сделать всё, чтобы сохранить место в Первой лиге.