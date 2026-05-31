Сергей Разумовский

Полтавская Ворскла потеряла статус профессионального клуба, так как не смогла получить лицензию на участие в следующем сезоне. Об этом сообщает «ТаТоТаке». Таким образом, один из известных украинских клубов оказался за пределами профессионального футбола, по крайней мере, на ближайшую кампанию.

Соответствующее решение принял аттестационный комитет Украинской ассоциации футбола. Согласно его вердикту, Ворскла не получила лицензию профессионального футбольного клуба на сезон-2026/27. Это означает, что полтавская команда не сможет продолжать выступления на профессиональном уровне в рамках следующего розыгрыша соревнований.

Из-за этого Ворскла также не будет участвовать в переходных матчах Первой лиги. На фоне такого развития событий дубль житомирского Полесья, как ожидается, получит повышение в классе без необходимости играть стыковые поединки. Таким образом, решение относительно полтавского клуба непосредственно влияет и на распределение мест между другими участниками турнира.

В то же время появилась информация, что новое руководство Ворсклы может использовать это время для наведения порядка в организационной структуре клуба и решения ключевых внутренних вопросов. Не исключено, что именно на это и будет сделан главный акцент в ближайший период, чтобы в дальнейшем команда смогла вернуться в систему национальных соревнований уже в другом статусе.

Согласно имеющимся данным, в клубе могут рассмотреть вариант с заявкой в новосозданную Третью лигу в сезоне-2027/28. Предполагается, что этот турнир будет иметь полупрофессиональный статус, что может стать площадкой для постепенного перезапуска Ворсклы и её возвращения к более стабильному функционированию.

Несмотря на нынешние проблемы, Ворскла остается клубом с весомой историей в украинском футболе. Полтавская команда входит в число немногих коллективов, которым удавалось выигрывать Кубок Украины. Свой главный успех в национальном кубковом турнире зелено-белые добились в сезоне-2008/09, когда завоевали трофей и вписали своё имя в историю украинского футбола.

В сезоне-2025/26 Ворскла выступала в Первой лиге и по его итогам набрала 30 очков. Этого хватило лишь для 14-го места в турнирной таблице. Низкий результат в чемпионате стал ещё одним штрихом к сложной ситуации, в которой ныне находится клуб.

