Известный украинский комментатор станет менеджером Полесья
Журналист раскрыл подробности
около 2 часов назад
Владимир Кобельков
Журналист и инсайдер Михаил Спиваковский сообщил, что известный украинский комментатор Владимир Кобельков вскоре станет одним из менеджеров Полесья.
«Из того, что должно осуществиться в ближайшее время. В Полесье должен появиться еще один менеджер, который усилит именно это звено. Это Кобельков», — сказал Спиваковский в эфире программы ТаТоТаке.
Полесье в настоящее время занимает 10-е место турнирной таблицы украинской Премьер-лиги. За четыре тура команда Руслана Ротаня сумела набрать три зачётных очка.
В следующем матче житомирская команда сыграет в Кривом Роге против Кривбасса. Встреча состоится в воскресенье, 14 сентября. Начало игры запланировано на 13:00.
