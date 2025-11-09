Изъятие сборника Украины не помешало его команде победить. Видео
Попов отличился со знаком «минус»
1 день назад
Фото - УАФ
Форвард молодежной сборной Украины Богдан Попов перед международной паузой получил игровую практику в составе Эмполи. Его команда в 12 туре Серии Б минимально обыграла Катандзаро.
Для самого Попова матч удачным не назовешь, умудрившись заработать два предупреждения, которые оставили Эмполи вдесятером на весь второй тайм.
В отсутствие Богдана его партнеры по команде смогли добиться желаемого, взяв 3 очка в меньшинстве.
Серия Б. 12 тур
Эмполи - Катандзаро 1:0
Гол: Шпенди, 59 (с пенальти)