Форвард молодежной сборной Украины Богдан Попов перед международной паузой получил игровую практику в составе Эмполи. Его команда в 12 туре Серии Б минимально обыграла Катандзаро.

Для самого Попова матч удачным не назовешь, умудрившись заработать два предупреждения, которые оставили Эмполи вдесятером на весь второй тайм.

В отсутствие Богдана его партнеры по команде смогли добиться желаемого, взяв 3 очка в меньшинстве.

Серия Б. 12 тур

Эмполи - Катандзаро 1:0

Гол: Шпенди, 59 (с пенальти)

Цыганков принес Жироне важную победу в Ла Лиге.