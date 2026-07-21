Сергей Разумовский

ПАОК, который стал соперником киевского Динамо во втором квалификационном раунде Лиги Европы, продолжает усиливать состав в преддверии еврокубковых матчей. Греческий клуб из Салоник уже получил новое подкрепление на левом фланге обороны: к команде присоединился ганский защитник Абдул Рахман Баба.

Футболист вернулся в распоряжение ПАОК после выступления за сборную Ганы на ЧМ-2026, где его национальная команда завершила участие в турнире после последнего матча, проведенного 4 июля. После возвращения игрок получил двухнедельный отпуск, так что сейчас он лишь постепенно входит в рабочий ритм и должен набрать физические кондиции, утраченные во время паузы.

Именно поэтому остается открытым вопрос, сможет ли Баба выйти на поле уже в первой игре против Динамо. Его участие в матче выглядит неочевидным, поскольку он пропустил всю предсезонную подготовку ПАОК и, скорее всего, еще не находится в полной игровой готовности. Для тренерского штаба греков это может стать важным фактором при формировании стартового состава.

Кроме этого, ПАОК ранее объявил о еще одном усилении обороны. Клуб подписал центрального защитника датского Копенгагена и сборной Греции Пантелиса Хацидиакоса.

Ранее Динамо узнало потенциального соперника в третьем раунде квалификации в случае вылета в Лигу конференций.