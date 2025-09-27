Сергей Стаднюк

Сборная Украины U-20 в Чили проведет матч стартового тура группового этапа юношеского чемпионата мира против сверстников из Южной Кореи. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по Киеву.

Главный тренер «сине-желтых» Дмитрий Михайленко шокировал стартовым составом на игру. Сенсационно в него не вошел нападающий Матвей Пономаренко, который был лидером команды на Евро-2024 (U-19).

Впереди сборную Украины ожидают еще два матча группового этапа. Во вторник, 30 сентября, в 23:00 «сине-желтые» встретятся с Панамой. С этой командой украинцы уже пересекались на юношеском мундиале: в 1/8 финала наша сборная разгромила соперника 4:1 благодаря дублю Сикана и голам Попова и Булецы.

А в пятницу, 3 октября, в 23:00 команда сыграет против Парагвая. История личных противостояний также касается 1/8 финала чемпионата мира — еще в 2001 году украинская сборная этого возраста уступила парагвайцам со счетом 1:2.