Каковы шансы у Шахтера и Динамо? Суперкомпьютер назвал фаворита Лиги конференций
Главным претендентом на титул считается английский Кристал Пэлас
40 минут назад
Завершились решающие матчи квалификации Лиги конференций, по итогам которых стали известны все 36 участников турнира сезона 2025/26. Аналитическая система Opta оценила шансы клубов на успех и назвала главных претендентов на победу.
Главным фаворитом считается английский Кристал Пэлас, который занял лишь 12-е место в национальном чемпионате, но при этом завоевал Кубок и Суперкубок. Вероятность триумфа команды Оливера Гласнера оценена в 34,1%.
Среди основных конкурентов английского клуба выделяют итальянскую Фиорентину (11,2%), французский Страсбург (9,9%), испанский Райо Вальекано (9,4%) и донецкий Шахтер (6,4%).
Еще один представитель УПЛ киевское Динамо расположилось на 21-й строке рейтинга. Шансы бело-синих на итоговую победу составляют лишь 0,5%.
Стартовый тур Лиги конференций состоится 2 октября. Подопечные Александра Шовковского на формально домашнем стадионе встретятся с главным фаворитом розыгрыша Кристал Пэлас, а соперником донецкого Шахтера станет шотландский Абердин.
Ранее Шахтер объявил заявку на основной этап Лиги конференций УЕФА 2025/26.