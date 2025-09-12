Завершились решающие матчи квалификации Лиги конференций, по итогам которых стали известны все 36 участников турнира сезона 2025/26. Аналитическая система Opta оценила шансы клубов на успех и назвала главных претендентов на победу.

Главным фаворитом считается английский Кристал Пэлас, который занял лишь 12-е место в национальном чемпионате, но при этом завоевал Кубок и Суперкубок. Вероятность триумфа команды Оливера Гласнера оценена в 34,1%.

Среди основных конкурентов английского клуба выделяют итальянскую Фиорентину (11,2%), французский Страсбург (9,9%), испанский Райо Вальекано (9,4%) и донецкий Шахтер (6,4%).

Еще один представитель УПЛ киевское Динамо расположилось на 21-й строке рейтинга. Шансы бело-синих на итоговую победу составляют лишь 0,5%.

Стартовый тур Лиги конференций состоится 2 октября. Подопечные Александра Шовковского на формально домашнем стадионе встретятся с главным фаворитом розыгрыша Кристал Пэлас, а соперником донецкого Шахтера станет шотландский Абердин.

Ранее Шахтер объявил заявку на основной этап Лиги конференций УЕФА 2025/26.