Шахтер объявил заявку на основной этап Лиги конференций УЕФА 2025/26
В состав горняков вошли 30 футболистов
около 1 часа назад
Донецкий Шахтер определился с составом игроков, которые примут участие в основном этапе Лиги конференций УЕФА сезона 2025/26. Соперниками горняков на групповом этапе станут Абердин, Легия, Брейдаблик, Шемрок, Хамрун Спартанс и Риека. Матчи пройдут со 2 октября по 18 декабря.
В заявке Шахтера вошли 30 футболистов.
Вратари: Кирилл Фесюн, Дмитрий Ризнык, Ростислав Баглай*, Денис Твардовский
Защитники: Диего Арройо, Марлон Сантос, Валерий Бондарь, Педро Энрике, Ираклий Азаров, Винисиус Тобиас, Алаа Грам, Николай Матвиенко, Юхим Конопля, Марьян Фарина
Полузащитники: Марлон Гомес, Дмитрий Крыськив, Марьян Швед, Педриньо, Невертон*, Изаки, Антон Глущенко*, Артем Бондаренко, Виктор Цуканов*, Олег Очеретько, Егор Назарина, Алиссон, Лукас Феррейра
Нападающие: Эгиналду*, Кауан Элиас, Лука Мейреллиш
*игроки, заявленные по списку В.
Напомним, стартовый матч Шахтер проведет 2 октября в гостях против Абердина. Первый домашний поединок команда Арды Турана сыграет 23 октября с Легией.