Какой анекдот рассказал Буткевич в раздевалке Полесья после матча с Пакшем. ВИДЕО
Житомирцы победили со счетом 3:0
44 минуты назад
Геннадий Буткевич / фото - Полесье
Житомирское Полесье сделало значительный шаг к плей-офф Лиги конференций, обыграв венгерский Пакш со счетом 3:0. Матч состоялся 7 августа в словацком Пряшеве на стадионе Татран Арена.
Команда полностью контролировала игру и заслуженно одержала уверенную победу. Положительное настроение в Полесье после матча поддержал и президент клуба Владимир Буткевич. Он рассказал меткий анекдот:
После фразы Софии Львовны: "И это всё?" сексуальный маньяк сильно покраснел.
Ответная игра состоится 14 августа в Венгрии. Победитель пары получит право сыграть в плей-офф Лиги конференций против Фиорентины.
