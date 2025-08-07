Сергей Стаднюк

Четверг, 7 августа традиционно станет еврокубковым днем. Сразу два украинских клуба проведут первые матчи третьего раунда квалификации еврокубков.

Шахтер в рамках Лиги Европы на выезде сыграет с командой своего бывшего игрока Тете. Матч обслужит бельгийская судейская бригада во главе с Эриком Ламбрехтсом. Ассистировать ему будут Жо де Вейрдт и Кевен Монтань, а за VAR будет отвечать нидерландец Клей Руперти. Панатинаикос – один из старейших и титулованных клубов Греции, основанный в 1907 году. Афинская команда 20 раз выигрывала чемпионат, столько же раз – национальный Кубок и трижды – Суперкубок. На международной арене наибольшим достижением остается выход в финал Кубка чемпионов 1971 года. Сезон 2024/25 клуб завершил на втором месте Суперлиги, но вылетел из квалификации Лиги чемпионов, уступив Глазго Рейнджерс, и теперь выступает в Лиге Европы.

Команду возглавляет опытный португалец Руй Витория, ранее работавший с Бенфикой, Аль-Насром и сборной Египта. Капитан Панатинаикоса – греческий нападающий Фотис Иоаннидис, лучшими бомбардирами прошлого сезона стали он, Филип Джуричич и Тете. Среди ключевых игроков – вратарь Бартломей Драговский, защитники Ахмед Туба, Йоргос Кирьякопулос и Эрик Палмер-Браун, а также полузащитники Бакасетас и Чиривелья. Домашние матчи афиняне проводят на Олимпийском стадионе Спироса Луиса, вмещающем около 70 тысяч зрителей. Шахтер и Панатинаикос ранее не встречались, однако оба имеют опыт матчей с командами своих стран.

▶️ Матч Панатинаикос – Шахтер можно посмотреть бесплатно на Киевстар ТВ или на канале УПЛ ТВ.

Полесье в Лиге конференций встретится с одним из самых интересных представителей венгерского футбола – клубом Пакш. Команда из города на берегу Дуная известна своей уникальной философией – она не приглашает легионеров и выступает исключительно с венгерскими игроками. Пакш дважды подряд выигрывал Кубок Венгрии, а в сезоне 2024/25 занял третье место в чемпионате, став самой результативной командой. Лучшим бомбардиром стал 38-летний Даниель Бёде с 19 голами за сезон. В еврокубках венгры стартовали в Лиге Европы, но после проигрыша от Клужа продолжили борьбу в Лиге конференций, где прошли АЕК Ларнака, Морнар и уступили Младе Болеслав в плей-офф.

Пакш, основанный в 1952 году, известен как Атомный клуб – благодаря наличию единственной в Венгрии атомной электростанции в городе. С 2006 года команда постоянно выступает в элите национального футбола. Ее домашняя арена – Fehérvári úti Stadion – вмещает более 6 тысяч болельщиков. В сезоне 2025/26 Пакш уже провел 8 товарищеских матчей (5 побед), а в национальном чемпионате успел сыграть два тура – ничья с Дьером 3:3 и разгром Кишварды 5:1. В третьем квалификационном раунде Лиги конференций соперником венгров стало житомирское Полесье. Победитель этой пары получит шанс сыграть за выход в группу с итальянской Фиорентиной.

▶️ Матч Полісся – Пакш можна подивитися безкоштовно на Київстар ТБ.

Також між собою у Лізі конференцій зустрінуться два клуби українців. Польський Ракув прийме ізраїльський Маккабі Хайфа.

Однак точно не допоможе своїй команді півзахисник Ракува Владислав Кочергін. Наприкінці липня хавбек переніс операцію на коліні після серйозної травми. ЇЇ він зазнав на тренуванні. Це був розрив передньої хрестоподібної зв’язки та ушкодження меніска. Попри позитивний тон заяв клубу, відновлення 29-річного українця може тривати до року, через що він ризикує пропустити весь сезон-2025/26. Крім того, з огляду на термін дії контракту до літа 2026 року, існує ймовірність, що Кочергін більше не вийде на поле у складі польської команди.

Голкіпер Георгій Єрмаков перед новим сезоном де-факто вперше приєднався до Маккабі. Ізраїльський клуб придбав українця в Олександрії ще рік тому. Проте кампанію-2024/2025 футболіст провів за «містян» на правах оренди та здобув срібні медалі українського чемпіонату. 23-річний вже ексгравець молодіжної збірної України в минулому сезоні зіграв у 32 матчах в усіх турнірах, в яких пропустив 24 м'ячі й 15 разів зіграв на «нуль». Це найкращий показник в УПЛ.

22:00 | Ракув – Маккабі Хайфа. Пряма трансляція

▶️ Матч Ракув – Маккабі Хайфа можна подивитися на Maincast TV.