Сергей Разумовский

Украинский голкипер Бенфики Анатолий Трубин может сменить клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщает A Bola. За вратарем сборной Украины следит Тоттенхэм, который может попытаться подписать его в ближайшее время.

По данным источника, интерес лондонского клуба связан с неопределенным будущим Гульельмо Викарио. Итальянский голкипер во второй половине сезона потерял место в основном составе, а также находится в сфере интересов Интера.

Тоттенхэм заинтересован в Трубине из-за его возраста, потенциала и перспектив дальнейшего развития. В то же время украинец недавно заявлял, что хочет остаться в Бенфике, хотя не исключает возможного ухода в будущем. Известно, что выступления в Англии остаются одной из его карьерных целей.

В текущем сезоне Анатолий Трубин провел за Бенфику 50 матчей. В них он пропустил 43 мяча и 21 раз сыграл «на ноль». Вместе с командой украинец завоевал Суперкубок Португалии.

