Какой поворот! В АПЛ может стать на одного игрока сборной Украины больше
Тоттенхэм, который выжил, переключился на другого игрока сине-желтых
8 минут назад
Украинский голкипер Бенфики Анатолий Трубин может сменить клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщает A Bola. За вратарем сборной Украины следит Тоттенхэм, который может попытаться подписать его в ближайшее время.
По данным источника, интерес лондонского клуба связан с неопределенным будущим Гульельмо Викарио. Итальянский голкипер во второй половине сезона потерял место в основном составе, а также находится в сфере интересов Интера.
Тоттенхэм заинтересован в Трубине из-за его возраста, потенциала и перспектив дальнейшего развития. В то же время украинец недавно заявлял, что хочет остаться в Бенфике, хотя не исключает возможного ухода в будущем. Известно, что выступления в Англии остаются одной из его карьерных целей.
В текущем сезоне Анатолий Трубин провел за Бенфику 50 матчей. В них он пропустил 43 мяча и 21 раз сыграл «на ноль». Вместе с командой украинец завоевал Суперкубок Португалии.
Ранее сообщалось, что Тоттенхэм следит за украинским защитником ПСЖ Ильей Забарным
Поделиться