Сергей Разумовский

Вечером 29 января завершился основной раунд Лиги Европы сезона-2025/26. После восьми туров стадии лиги турнирная таблица приобрела окончательный вид, и стало ясно, кто продолжит борьбу за трофей, а кто завершил еврокубковую кампанию. Всего в игре остались 24 лучшие команды: первая восьмерка напрямую прошла в 1/8 финала, а еще 16 клубов получили право сыграть стыковые матчи 1/16 финала.

Формат плей-офф предполагает, что команды, которые финишировали на местах с 9-го по 16-й, будут иметь статус сеяных. Они встретятся с несеяными клубами, занявшими позиции с 17-й по 24-ю. Важный бонус для сеяных — матч-ответ они проведут на своем поле, что может сыграть существенную роль в двухматчевом противостоянии.

Отдельно регламентом прописан принцип определения потенциальных соперников еще до жеребьевки — по «парам мест» в итоговой таблице. Например, команды с 9-го и 10-го строк могут получить в соперники клубы, которые завершили основной этап на 23-й или 24-й позиции. Аналогично, 11-е и 12-е места «привязаны» к 21-й или 22-й, и так далее по той же логике. Именно поэтому перечень возможных пар состоит из двух вариантов в каждой ветке — окончательные расклады определит жребий.

Жеребьевка стыкового раунда 1/16 финала Лиги Европы состоится 30 января в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария). Первые матчи этого раунда запланированы на 19 февраля, ответные встречи — на 26 февраля. Восемь победителей по сумме двух встреч выйдут в 1/8 финала. Жеребьевка этой стадии, а также формирование дальнейшей сетки плей-офф пройдут 27 февраля. Матчи 1/8 финала пройдут 12 и 19 марта.

🆚 Возможные пары 1/16 финала Лиги Европы (матчи 19 и 26 февраля)

Селтик или Лудогорец – Штутгарт или Ференцварош Фенербахче или Панатинаикос – Ноттингем Форест или Виктория Пльзень Динамо Загреб или Бранн – Генк или Болонья ПАОК или Лилль – Црвена Звезда или Сельта Лудогорец или Селтик – Ференцварош или Штутгарт Панатинаикос или Фенербахче – Виктория Пльзень или Ноттингем Форест Бранн или Динамо Загреб – Болонья или Генк Лилль или ПАОК – Сельта или Црвена Звезда

🆚 Возможные пары 1/8 финала Лиги Европы (матчи 12 и 19 марта)