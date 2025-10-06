Один из ключевых игроков харьковского Металлиста 1925 Иван Калюжный поделился своими эмоциями после поединка восьмого тура Украинской Премьер-лиги против киевского Динамо, который завершился упорной ничьей 1:1.

«Для нас результат… Даже не знаю, как сказать. Немного расстроены, но, считаю, по игре, наверное, более закономерная ничья, потому что Динамо также создало достаточно острых моментов, особенно в 1-м тайме.

Да, мы могли также забить сразу после забитого гола с углового, но так сложилось. Ничего страшного, будем дальше двигаться вперед», – сказал Калюжный для Football Hub.