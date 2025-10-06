Калюжный расстроен ничьей в игре против Динамо
Однако одно очко справедливый итог игры
27 минут назад
Один из ключевых игроков харьковского Металлиста 1925 Иван Калюжный поделился своими эмоциями после поединка восьмого тура Украинской Премьер-лиги против киевского Динамо, который завершился упорной ничьей 1:1.
«Для нас результат… Даже не знаю, как сказать. Немного расстроены, но, считаю, по игре, наверное, более закономерная ничья, потому что Динамо также создало достаточно острых моментов, особенно в 1-м тайме.
Да, мы могли также забить сразу после забитого гола с углового, но так сложилось. Ничего страшного, будем дальше двигаться вперед», – сказал Калюжный для Football Hub.
После восьми сыгранных туров харьковская команда набрала 15 очков и располагается на пятой позиции в турнирной таблице. В девятом туре подопечных Младена Бартуловича ждет выездной матч против Кудривки, который состоится 20 октября в 18:00.