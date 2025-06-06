Михаил Цирюк

В субботу, 7 июня, сборная Украины проведет первый из двух контрольных матчей в рамках турнира Canadian Shield-2025 против Канады – начало игры в 22:30.

Рассказываем о формате турнира, составе нашей команды и соперника, вспоминаем историю встреч и все самое важное, что нужно знать перед поединком.

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Формат турнира

На Canadian Shield-2025 каждая команда проведет по два матча, всего будет сыграно четыре поединка. Победитель турнира определится по наибольшему количеству набранных очков. В случае ничьей в основное время сразу пробиваются пенальти.

Довольно интересной является сама система начисления баллов, ведь она, как и положено канадцам, напоминает хоккейную. За победу в основное время команда будет получать три балла, в случае успеха в серии пенальти – два, а за поражение в послематчевой лотерее - одно очко.

Матчи сборной Украины (по киевскому времени):

7 июня, 22:30 Канада – Украина

11 июня, 00:00 Новая Зеландия – Украина

Пресс-конференция Сергея Реброва и Александра Зинченко

Состав сборной Украины

Вратари: Андрей Лунин (Реал, Испания), Анатолий Трубин (Бенфика, Португалия), Дмитрий Резник (Шахтер)

Защитники: Николай Матвиенко (Шахтер), Валерий Бондарь (Шахтер), Александр Тимчик (Динамо), Богдан Михайличенко (Полесье), Александр Мартынюк (Александрия), Илья Забарный (Борнмут, Англия), Максим Таловеров (Плимут, Англия), Евгений Чеберко (Коламбус Крю, США)

Полузащитники: Николай Шапаренко (Динамо), Николай Михайленко (Динамо), Александр Пихальонок (Динамо), Владислав Кабаев (Динамо), Георгий Судаков (Шахтер), Егор Назарина (Шахтер), Артем Бондаренко (Шахтер), Алексей Гуцуляк (Полесье), Иван Калюжный (Александрия), Виктор Цыганков (Жирона, Испания), Александр Зинченко (Арсенал, Англия), Александр Зубков (Трабзонспор, Турция)

Нападающий: Роман Яремчук (Олимпиакос, Греция)

Товарищеские встречи обычно становятся шансом для так называемых игроков второго эшелона, которые получают не так много игровой практики в команде, а также для дебютантов. От команды Сергея Реброва в этом плане хотелось бы большего, ведь интересных и неожиданных имен в списке тех, кто отправился за океан, не так уж и много.

В составе сине-желтых нашлось место для трех дебютантов. Первый – Александр Мартынюк из Александрии.Левый защитник провел хороший сезон в Александрии: сыграл в 29 из 30 матчей чемпионата, сделал две результативные передачи и помог команде Руслана Ротаня завоевать историческое серебро УПЛ. Так что вызов вполне оправдан, ведь неизменный игрок второй команды лиги — это уже звучит как достаточная причина для того, чтобы тренерский штаб сборной обратил на тебя внимание.

Тренировки сборной Украины в Канаде

Еще один новичок — динамовец Николай Михайленко, и его вызов в сборную точно не вызывает никаких вопросов. Во второй части чемпионского для киевлян сезона Николай безапелляционно выиграл конкуренцию у Владимира Бражко. Да, Бражко был просто не способен ее полноценно вести, но это точно не проблемы Михайленко.

В перспективе этот 24-летний футболист кажется достаточно сбалансированной опцией, чтобы стать преемником Тараса Степаненко на позиции опорного полузащитника сборной Украины. Ведь Бражко часто критикуют за чрезмерный риск и недостаточно надежную работу в обороне, Калюжного — за то, что этот игрок создан для того, чтобы сражаться и бороться, однако к чему-то более сложному и утонченному он не готов. О еще нескольких игроках, за которыми будет интересно понаблюдать в этих матчах, мы рассказали здесь.

Суто технический дебютантом является и Артем Бондаренко, однако его даже трудно таким воспринимать. То, что железный игрок основы Шахтера с более чем 20 матчами Лиги чемпионов за плечами до сих пор не играл за сборную, трудно поддается объяснению, однако в этот раз он точно должен получить свой шанс.

Кто наш соперник? О сборной Канады

Еще недавно воспринимать сборную Канады по футболу как что-то серьезное было довольно сложно. На протяжении определенной части 21 века команда не демонстрировала высоких результатов ни на континентальных турнирах, ни тем более на чемпионатах мира, куда канадцы не выходили с 1986 по 2022 год.

Однако потом произошел прорыв. В 2007 и 2021 годах сборная Канады достигала полуфинала Золотого кубка КОНКАКАФ. Затем был исторический выход на ЧМ-2022, а в 2024 году канадцы вместе с другими североамериканскими сборными выступили на значительно более конкурентоспособной Копа Америка и заняли там четвертое место, после Аргентины, Колумбии и Уругвая.

Причина любого подъема заключается в игроках, и в распоряжении сборной Канады действительно качественные исполнители есть. Сегодняшняя Канада — это не только Альфонсо Дэвис, как это было еще совсем недавно. Хотя, главной звездой своей сборной, как и прежде, остается именно он. Подробнее о тех, кто формирует лицо сегодняшней сборной Канады, мы рассказывали в отдельном материале, так что здесь, для анонса,просто скажем, что группа атаки соперника выглядит значительно ярче нашей.

Прогноз на матч Канада - Украина

Эксперты GGBET дают такой прогноз на футбол: победа Канады – 2,28, ничья – 3,32, успех Украины – 3,22. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

История встреч Украины и Канады

Возможно, далеко не все это вспомнят, но против сборной Канады Украина уже играла. В далеком 2010 году команды провели спарринг в Киеве, который завершился результативной ничьей 2:2.

Причем после первого тайма украинцы уступали со счетом 0:2, но после перерыва голы Милевского и Тимощука помогли сине-желтым спасти хотя бы ничью. А как все сложится в этот раз – узнаем уже совсем скоро.

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В материале использованы фото Getty Images, УАФ