Сергей Разумовский

Украинский вингер Гурника Максим Хлань может сменить клубную прописку уже в ближайшее трансферное окно. К 23-летнему футболисту растет интерес со стороны нескольких европейских команд, которые внимательно следят за его выступлениями в чемпионате Польши.

По информации журналиста Руди Галетти, которую он обнародовал в соцсети X, среди клубов, проявляющих интерес к Хланю, есть бельгийский Андерлехт, испанский Эспаньол и нидерландский НЕК. Все три команды рассматривают украинца как потенциальное усиление атакующей линии.

🚨👀 EXCL | Anderlecht, Espanyol & NEC are all monitoring Maksym Khlan ahead of the summer window.



The Ukraine int'l winger, currently at Górnik Zabrze, is attracting growing interest.



Talks are still at the early stages, but he’s definitely one to watch in the next few weeks. pic.twitter.com/G0EyrXpeh5 — Rudy Galetti (@RudyGaletti) July 8, 2026

На данный момент ситуация вокруг возможного трансфера находится лишь на ранней стадии. Переговорный процесс еще не перешел в активную фазу, однако клубы уже изучают условия возможной сделки и оценивают перспективы подписания футболиста. Ожидается, что в течение ближайших нескольких недель интерес к игроку может стать более предметным, а его будущее в Гурнике прояснится.

Одним из важных факторов в потенциальной сделке является сумма отступных, прописанная в контракте Хланя. Клаусула украинского вингера составляет три млн евро. Действующий контракт Максима с польским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года, поэтому Гурник имеет достаточно сильную позицию в возможных переговорах и не обязан спешить с продажей одного из своих заметных игроков.

Хлань присоединился к Гурнику летом прошлого года и за короткое время смог стать важным футболистом для команды. В составе польского клуба украинец провел 31 матч во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

Он уже получал вызов в резервный список сборной Украины, однако в основной так и не был переведен.