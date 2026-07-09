Кандидат в сборную Украины заинтересовал три европейских клуба
Реактивный вингер может стать одноклубником Сикана
37 минут назадПодписаться в
Украинский вингер Гурника Максим Хлань может сменить клубную прописку уже в ближайшее трансферное окно. К 23-летнему футболисту растет интерес со стороны нескольких европейских команд, которые внимательно следят за его выступлениями в чемпионате Польши.
По информации журналиста Руди Галетти, которую он обнародовал в соцсети X, среди клубов, проявляющих интерес к Хланю, есть бельгийский Андерлехт, испанский Эспаньол и нидерландский НЕК. Все три команды рассматривают украинца как потенциальное усиление атакующей линии.
На данный момент ситуация вокруг возможного трансфера находится лишь на ранней стадии. Переговорный процесс еще не перешел в активную фазу, однако клубы уже изучают условия возможной сделки и оценивают перспективы подписания футболиста. Ожидается, что в течение ближайших нескольких недель интерес к игроку может стать более предметным, а его будущее в Гурнике прояснится.
Одним из важных факторов в потенциальной сделке является сумма отступных, прописанная в контракте Хланя. Клаусула украинского вингера составляет три млн евро. Действующий контракт Максима с польским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года, поэтому Гурник имеет достаточно сильную позицию в возможных переговорах и не обязан спешить с продажей одного из своих заметных игроков.
Хлань присоединился к Гурнику летом прошлого года и за короткое время смог стать важным футболистом для команды. В составе польского клуба украинец провел 31 матч во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.
Он уже получал вызов в резервный список сборной Украины, однако в основной так и не был переведен.