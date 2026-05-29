В заявке сборной Украины произошли кадровые изменения перед ближайшими товарищескими матчами с Польшей и Данией. Об этом сообщила пресс-служба УАФ.

Национальной команде не смогут помочь вратарь Дмитрий Ризник из Шахтера и полузащитник Алексей Гуцуляк из Полесья. Оба футболиста получили повреждения в своих клубах.

Вместо них тренерский штаб довызвал в сборную полузащитника Данила Игнатенко, который выступает за словацкий Слован Братислава.

🇺🇦 Состав сборной Украины

🧤 Вратари: Анатолий Трубин (Бенфика Лиссабон, Португалия), Андрей Лунин (Реал Мадрид, Испания), Руслан Нещерет (Динамо Киев), Георгий Ермаков (Маккаби Хайфа)

🛡 Защитники: Илья Забарный (Пари Сен-Жермен, Франция), Николай Матвиенко, Валерий Бондарь (оба – Шахтер Донецк), Тарас Михавко (Динамо Киев), Эдуард Сарапий (Полесье Житомир), Виталий Миколенко (Эвертон Ливерпуль, Англия), Александр Романчук (Университатя Крайова, Румыния).

🧠 Полузащитники: Олег Очеретько, Артем Бондаренко, Егор Назарина (все – Шахтер Донецк), Александр Назаренко (Полесье Житомир), Николай Шапаренко, Андрей Ярмоленко, Владимир Бражко (все – Динамо Киев), Георгий Судаков (Бенфика Лиссабон, Португалия), Виктор Цыганков (Жирона, Испания), Геннадий Синчук (Монреаль, Канада), Руслан Малиновский (Дженоа, Италия), Данила Игнатенко (Слован Братислава, Словакия).

🎯 Нападающие: Роман Яремчук (Лион, Франция), Матвей Пономаренко (Динамо Киев), Артем Довбик (Рома, Италия).

👥Резервный список

Назар Волошин (Динамо Киев), Дмитрий Крыськив (Шахтер Донецк), Игорь Краснопир (Полесье Житомир), Максим Хлань (Гурник Забже, Польша)

Первый контрольный поединок Украина проведет 31 мая против Польши. Матч состоится во Вроцлаве на Тарчинский Арена Вроцлав и начнется в 18:30 по киевскому времени.

Вторая товарищеская игра запланирована на 7 июня. Соперником украинской команды станет Дания, а встреча пройдет в Оденсе на Оденсе Стэдиум. Начало матча — в 19:30 по Киеву.

