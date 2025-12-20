Барселона активно анализирует трансферный рынок в поисках нового центрального защитника. По информации Mundo Deportivo, руководство каталонского клуба планирует подписать как минимум одного игрока на эту позицию в течение летнего трансферного окна.

Ожидается, что контракт с Андреасом Кристенсеном, который истекает в конце текущего сезона, продлен не будет. Именно поэтому усиление центра обороны считается одной из приоритетных задач для блауграны.

По стилю игры и необходимым характеристикам больше всего Барселоне подходят защитник Манчестер Сити Йошко Гвардиол и игрок Интера Алессандро Бастони. Оба футболиста имеют сильную левую ногу, хорошо работают с мячом, обладают качественным пасом и уже адаптированы к выступлениям на высшем уровне. Важно и то, что они не относятся к возрастным игрокам и способны при необходимости играть на фланге обороны.

Контракты Гвардиола и Бастони с их нынешними клубами действуют до 2028 года, что может усложнить потенциальные переговоры.

В то же время в Барселоне рассчитывают до старта летнего трансферного окна выйти на финансовое правило 1 к 1. Это позволит клубу снять ограничения на расходы и действовать более свободно на рынке.

