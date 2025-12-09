По данным Mundo Deportivo, центральный защитник Барселоны Рональд Араухо организовал поездку в Иерусалим, чтобы получить духовную помощь и стабилизировать свое эмоциональное состояние.

Ранее сообщалось, что уругваец попросил руководство Барселоны предоставить ему отдых после матча Лиги чемпионов против Челси. В том поединке Араухо получил красную карточку на 44-й минуте, а каталонцы проиграли со счетом 0:3. Именно этот эпизод, по информации СМИ, существенно повлиял на психологическое состояние футболиста.

В Иерусалиме Араухо планирует посетить святые места и найти необходимое внутреннее равновесие.

В нынешнем сезоне защитник сыграл 15 матчей во всех турнирах, забил два гола. Его контракт с Барселоной действует до лета 2031 года, а Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 35 миллионов евро.