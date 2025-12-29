Лондонский Челси уступил Астон Вилле со счетом 1:2, несмотря на преимущество после первого тайма. Это поражение стало серьезным ударом по турнирным амбициям команды, так как синие опустились за пределы зоны Лиги чемпионов.

После финального свистка капитан Челси Рис Джеймс не стал искать оправданий и выступил с жестким заявлением. Он отметил, что команда потеряла инициативу в тот момент, когда соперник добавил агрессии. По словам защитника, перестройки и тактические ходы Унаи Эмери не должны были застать игроков Челси врасплох.