Капитан Челси отреагировал на поражение от Астон Виллы: «Именно поэтому это самая сложная лига в мире»
Рис Джеймс откровенно прокомментировал поражение
35 минут назад
Лондонский Челси уступил Астон Вилле со счетом 1:2, несмотря на преимущество после первого тайма. Это поражение стало серьезным ударом по турнирным амбициям команды, так как синие опустились за пределы зоны Лиги чемпионов.
После финального свистка капитан Челси Рис Джеймс не стал искать оправданий и выступил с жестким заявлением. Он отметил, что команда потеряла инициативу в тот момент, когда соперник добавил агрессии. По словам защитника, перестройки и тактические ходы Унаи Эмери не должны были застать игроков Челси врасплох.
«Мы доминировали 60–65 минут игры. Вышли на поле заряженными, правильно настроенными и играли первым номером. В течение первого часа у них вообще не было моментов, но потом они реализовали свой шанс, и динамика игры мгновенно изменилась.
Мы знали, что они будут делать замены, что их форма немного изменится, но это не было чем-то таким, с чем мы не могли бы справиться. Мы понимаем их стиль. Мы сами виноваты в этом результате. Две небольшие ошибки с нашей стороны — и нас сразу наказали. Именно поэтому это самая трудная лига в мире.
У многих команд бывают периоды в сезоне, когда они выступают ниже своих возможностей. Нам нужно продолжать работать шаг за шагом. Мы боремся каждый день, мы хотим становиться лучше. Нужно оставить эту игру в прошлом, потому что уже через несколько дней у нас матч против Борнмута, где мы обязаны побеждать», — отметил Джеймс.