Атакующий полузащитник Кривбаса Максим Задерака досрочно завершил текущий сезон из-за травмы, которой он получил в матче 27-го тура Украинской Премьер-лиги против Карпат. Об этом сообщает Sport.ua.

По информации источника, результаты МРТ подтвердили серьезность повреждения 31-летнего футболиста. Травму Задерака получил в конце поединка с Карпатами (1:0). Эпизод произошел на 90-й минуте встречи. Защитник львовян Виталий Холод жестко сыграл против капитана Кривбаса и попал в его правую ногу.

После этого оба футболиста не смогли принять участие в матчах следующего тура, но по разным причинам. Задерака пропустил игру из-за повреждения, тогда как Холод был вынужден пропустить один матч из-за перебора желтых карточек.

Между тем, ситуация для игроков сложилась по-разному. Холод после завершения дисквалификации уже сможет вернуться на поле в ближайшем матче своей команды. В то время как для Задераки сезон фактически завершен. Полузащитник не поможет Кривбасу в двух заключительных турах чемпионата Украины.

Таким образом, Максим пропустит важные матчи против Шахтера и Александрии. Встреча с донецким клубом запланирована на 17 мая, а поединок против Александрии должен состояться 23 мая.

В нынешнем сезоне Задерака был одним из важных игроков команды Патрика ван Леувена. На счету капитана 29 официальных матчей во всех турнирах. В этих поединках он забил семь мячей и отдал две результативные передачи.

Отдельным вопросом остается будущее футболиста. Действующий контракт Задераки с Кривбасом рассчитан до 30 июня. Пока неизвестно, где именно Максим продолжит карьеру после завершения договора.

Отмечается, что футболист не планирует подписывать контракт с другим клубом до того, как проведет разговор с руководством Кривбаса. Поэтому окончательное решение по его будущему, вероятно, будет принято после переговоров с криворожским клубом.

За два тура до завершения чемпионата Кривбас занимает пятое место в турнирной таблице УПЛ. Команда Патрика ван Леувена имеет в своем активе 47 очков и фактически уже не ведет борьбу за что-то значительное.