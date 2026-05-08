Гол Сека принес победу Кривбасу над Карпатами в матче УПЛ
Единственный мяч был забит в первом тайме
около 1 часа назад
Фото: УПЛ
В матче 27-го тура УПЛ Кривбасс обыграл львовские Карпаты. Начало встречи было отложено на час из-за воздушной тревоги.
Единственный гол на 32-й минуте забил Сек после паса Юрчеца. Этим взятием ворот криворожцы прервали «сухую» серию Карпат, которая насчитывала почти 700 минут.
УПЛ. 27-й тур
Кривбасс – Карпаты – 1:0
Гол: Сек, 32
После этой победы Кривбасс имеет 44 очка и занимает 6-е место, а Карпаты остаются с 37 баллами на 9-й позиции.
