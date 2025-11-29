Капитан Ливерпуля Вирджил ван Дейк обратился к болельщикам клуба после серии неудачных результатов, подчеркнув, что команда способна исправить ситуацию.

«Мы проходим через один из самых сложных моментов нашего пути, но не позволим этому сломать нас. Мы преодолеем это. Я верю в команду всем сердцем. Нам ничто никогда не давалось просто так – мы боролись за все. И этот момент – не исключение.

Мы не сдадимся. Не сдадимся. Каждый вызов – это возможность. Мы должны расти вместе, поддерживать друг друга и демонстрировать свою силу. Болельщики, продолжайте поддерживать нас. Мы все нужны друг другу как никогда!» – заявил ван Дейк для клубной пресс-службы.