Капитан "Ромы" рассматривает предложение из АПЛ
Лоренцо Пеллегрини еще не продлил контракт с клубом и имеет интерес из Англии
11 минут назад
Лоренцо Пеллегрини/фото: Рома
Капитан римской Ромы Лоренцо Пеллегрини получил предложение от одного из клубов Английской Премьер-лиги, сообщает журналист Николо Скира.
29-летний атакующий полузащитник сейчас рассматривает различные варианты продолжения своей карьеры. Источники сообщают, что Рома пока не начала переговоров с игроком о продлении контракта, который рассчитан до 30 июня 2026 года.
В прошлом сезоне Пеллегрини провел 34 матча во всех турнирах, забив три гола и сделав три результативные передачи.
Ранее главный тренер римской Ромы Джан Пьеро Гасперини сделал важное заявление относительно Артема Довбика.