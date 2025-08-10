Капитан римской Ромы Лоренцо Пеллегрини получил предложение от одного из клубов Английской Премьер-лиги, сообщает журналист Николо Скира.

29-летний атакующий полузащитник сейчас рассматривает различные варианты продолжения своей карьеры. Источники сообщают, что Рома пока не начала переговоров с игроком о продлении контракта, который рассчитан до 30 июня 2026 года.

В прошлом сезоне Пеллегрини провел 34 матча во всех турнирах, забив три гола и сделав три результативные передачи.

Ранее главный тренер римской Ромы Джан Пьеро Гасперини сделал важное заявление относительно Артема Довбика.