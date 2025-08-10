Гасперини о Довбике: «Это неправда. Я никогда такого не говорил»
Специалист сделал четкое заявление
29 минут назад
Главный тренер римской Ромы Джан Пьеро Гасперини высказался о взаимоотношениях с украинским форвардом команды Артемом Довбиком.
«Довбик? Він давно не грав. Але він прогресує у фізичному плані та дуже багато працює. Іноді я читаю, що Довбик мені не подобається, але це неправда. Я ніколи такого не казав.
Мені подобаються всі гравці Роми, і доки вони перебувають тут – це найкращий склад для мене. Всі вони приклали неймовірні зусилля і чудово тренуються. Для мене цього достатньо», – цитує наставника Роми видання TMW.
Довбик в прошлом сезоне забил 17 мячей и отдал две результативные передачи в 45 матчах за итальянский клуб.
Контракт 28-летнего форварда с римлянами действует до 30 июня 2029 года. Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 30 млн евро.
В Серии А команда Гасперини стартует 23 августа матчем против Болоньи.