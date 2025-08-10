Главный тренер римской Ромы Джан Пьеро Гасперини высказался о взаимоотношениях с украинским форвардом команды Артемом Довбиком.

«Довбик? Він давно не грав. Але він прогресує у фізичному плані та дуже багато працює. Іноді я читаю, що Довбик мені не подобається, але це неправда. Я ніколи такого не казав.

Мені подобаються всі гравці Роми, і доки вони перебувають тут – це найкращий склад для мене. Всі вони приклали неймовірні зусилля і чудово тренуються. Для мене цього достатньо», – цитує наставника Роми видання TMW.