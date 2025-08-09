Сергей Стаднюк

Эвертон завершил предсезонную подготовку поражением 0:1 от итальянской Ромы в день, когда новый домашний стадион Hill Dickinson впервые собрал аншлаг. Единственный мяч на 70-й минуте забил Матиас Суле после точного удара в угол ворот. В стартовом составе «ирисок» вышел Виталий Миколенко, однако уже на 11-й минуте украинец получил травму и был заменен на 19-летнего новичка Адама Азноу.

После игры главный тренер Эвертона Дэвид Мойес оценил травму Миколенко. Его слова передает пресс-служба клуба.

Мы подождем, чтобы узнать [по поводу Миколенко] – что скажет обследование, пока что не было такой возможности. Паттерсона проверяют на наличие грыжи, а Армстронг получил небольшую травму бедра на тренировке. Дэвид Мойес

Несмотря на итоговый результат, Эвертон имел несколько хороших моментов. В первом тайме опасно пробивали Барри и Алкарас, а после пропущенного гола команда могла быстро отыграться – вратарь Ромы Свилар в прыжке парировал удар головой Алкараса. Также уверенно действовал Джордан Пикфорд, который несколько раз спасал хозяев от увеличения счета.

Этот поединок стал третьим и финальным тестом для новой домашней арены Эвертона перед официальным стартом сезона. Для Дэвида Мойеса важным сигналом стало появление на поле после травмы капитана Шеймуса Коулмана, который вышел на последние минуты. Уже 18 августа «ириски» начнут борьбу в АПЛ выездным матчем против Лидса.

В старте же Ромы вышел другой украинец Артем Довбик. Он провел на поле 80 минут.

Товарищеский матч

Эвертон – Рома 0:1

Гол: Суле, 70

