Итальянский журналист о Довбике: «Каждая его игра — это вопиющий позор»
Луиджи Феррайоло жестко раскритиковал украинского нападающего
30 минут назад
Итальянский журналист Луиджи Феррайоло высказал свое мнение о выступлении нападающего римской Ромы Артема Довбыка. Он проанализировал игру украинца и раскритиковал игрока.
«Судя по тому, что Довбик нам показал, он — не феномен. Честно говоря, каждая его игра — это вопиющий позор. Он так и не продемонстрировал свои настоящие качества.
Он не быстрый и не прыгает слишком высоко. Он не заводит команду и не делает резкие рывки. Гасперини, возможно, был разочарован, увидев его, но я не думаю, что он уйдет. Финансовые и экономические обстоятельства не позволят ему уйти», — сказал Феррайоло в эфире Radio Pomeriggio.
Ранее сообщалось, что испанский клуб нацелился на Довбыка.
