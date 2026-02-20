Главный тренер Руха Иван Федык подвел итоги матча 17-го тура УПЛ против Динамо (0:1). Его слова приводит пресс-служба клуба.

Поздравляю Динамо с важной для них победой. Нам нужно время, чтобы построить новую команду. Мы потеряли 10 игроков по сравнению с тем составом, который заканчивал первую часть сезона. Семь игроков покинули клуб, а трое футболистов имеют небольшие повреждения, поэтому к этой игре не готовились, поэтому нам немного тяжеловато.

На поле было много борьбы, и это было ожидаемо, если посмотреть на состояние газона в Киеве. У Динамо большая скамейка, фактически два равноценных состава. Поэтому мы старались тратить меньше сил и позже проводить замены, а у Динамо замены оказались качественными. Руху не хватает игроков на скамейке запасных - молодежи нужно больше времени, чтобы адаптироваться к взрослому футболу, - объяснил Федык.