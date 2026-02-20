Главный тренер Динамо Игорь Костюк подвел итоги матча 17 тура УПЛ против Руха (1:1). Его слова приводит УПЛ ТВ.

Первые впечатления - 3 зачетных балла мы заработали, и это главное. И по игре - весенний футбол. Главное сегодня было заработать 3 балла.

Качество поля не позволяло создавать много моментов. То, что мы нарабатывали на сборах, сегодня не могли воплотить в игру, потому что качество поля не позволило это сделать.

В перерыве внесли коррективы, попросили играть агрессивнее вперед, раскрывать эти зоны. И мы видели, что второй тайм отличался от первого. Было намного агрессивнее, создавали больше моментов и в итоге забили свой мяч. Команда раскрылась, могли забивать еще, но качество исполнения и качество газона не позволили это сделать, - сказал Костюк.