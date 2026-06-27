Павел Василенко

Капитан сборной Кабо-Верде Райан Мендес оказался в центре громкого скандала. По информации бразильского агентства ge, полиция Новой Зеландии проводит расследование после заявления о изнасиловании, поданного гражданкой Бразилии. Расследование было начато 10 апреля и касается событий, которые, по утверждению заявительницы, произошли в конце марта в Окленде.

Женщина работала переводчиком и координатором для сборной Кабо-Верде во время серии товарищеских матчей FIFA Series в Новой Зеландии. По ее словам, после матча против Чили 27 марта ее пригласили в один из номеров отеля, где проживала команда. Позже она вернулась в свой номер, а через некоторое время туда, как утверждается в заявлении, вошел Мендес.

В жалобе говорится, что футболист применил физическое насилие, в том числе удушение и удары, а затем совершил сексуальное насилие. Женщина зафиксировала травмы и обратилась в специализированную клинику, где прошла медицинское обследование и получила психологическую помощь. После этого она подала официальное заявление в полицию.

Полиция Новой Зеландии подтвердила факт расследования, однако, ссылаясь на законодательство о защите частной жизни, отказалась раскрывать личности участников дела и другие детали. По данным ge, правоохранительные органы изучают записи камер видеонаблюдения и ожидают результатов судебно-медицинской экспертизы, после чего будет принято решение о возможном предъявлении обвинений.

Сам Мендес, его представители, Федерация футбола Кабо-Верде и ФИФА на момент публикации ситуацию не прокомментировали. Несмотря на расследование, 36-летний нападающий принял участие во всех трех матчах группового этапа чемпионата мира-2026, а сборная Кабо-Верде вышла в плей-офф турнира, где сыграет с Аргентиной.