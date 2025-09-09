Центрбек Шахтера и сборной Украины Николай Матвиенко подвел итоги матча 2 тура квалификации ЧМ-2026 против Азербайджана (1:1). Его слова приводит Zorya Londonsk.

Я думаю, что сыграл такой фактор, как смена тренера и дополнительная мотивация. Это первое. Второе – ожидалось, что будет трудно, потому что они проиграли первую игру 0:5. Знали, что дома они сделают всё, чтобы взять очки. И они это сделали.

Реакция тренера? Всегда сдержанная, потому что по горячим следам никто не хочет что-то говорить. После этого мы всегда приезжаем на другой сбор и очень долго разбираем эти игры.

Реализация? Очень трудно мне по горячим следам это всё говорить. У нас ничего не изменилось, нужно выходить на каждую игру и пытаться выиграть её, а дальше – не смотреть на какие-то там турнирные таблицы или матчи, которые играют параллельно. Просто выходить и выполнять свою задачу.

Спасибо болельщикам им за то, что приезжают, поддерживают постоянно. Извиняемся за результат. Мы немного пообщались, сделали выводы и будем двигаться дальше, - сказал Матвиенко.