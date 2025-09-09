Сергей Стаднюк

Молодежная сборная Украины провела второй матч сентябрьского сбора и снова одержала победу. На этот раз команда Унаи Мельгосы в товарищеской встрече встретилась с польским клубом Варта из Познани, который выступает в третьем дивизионе местного чемпионата.

Украинцы проявили активность в нападении и доказали свое преимущество четырьмя забитыми мячами, хотя и позволили сопернику дважды поразить свои ворота. В итоге «сине-желтые» праздновали победу со счетом 4:2. Голами в составе команды Мельгосы отметились Кревсун, Синчук, Пищур и Федор. Кто забивал за поляков – пресс-служба УАФ не уточняет.

Напомним, что этот сбор для украинской команды стартовал с выездной победы в отборе на Евро-2027 (U-21). В матче первого тура «сине-желтые» не оставили шансов Литве, добившись убедительного результата 4:0. Таким образом, сентябрь стал для подопечных Мельгосы довольно успешным – два матча завершились победами с общей разницей мячей 8:2.

Товарищеский матч

Варта (Познань, Польша) – Украина (U-21) 2:4

Голы (Украина): Кревсун, Синчук, Пищур, Федор.

Украина (U-21). 1-й тайм: Пахолюк, Китела, Холод, Кульбачук, Вернаттус, Варфоломеев, Кревсун, Шах, Гаджиев, Степанов, Гусол.

Украина (U-21). 2-й тайм: Пахолюк, Крупский, Киричок, Огарков, Вернаттус, Мельниченко, Саленко, Синчук, Федор, Пономаренко, Пищур.