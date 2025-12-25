Центральный защитник Тоттенхэма и сборной Аргентины Кристиан Ромеро может получить более длительную дисквалификацию после того, как Футбольная ассоциация Англии предъявила ему новые обвинения, сообщает Sky Sports.

Ромеро получил вторую желтую карточку в добавленное время матча 17-го тура против Ливерпуля, который завершился поражением Тоттенхэма 1:2. Это автоматически привело к отсутствию игрока в следующей игре против Кристал Пэлас. Дополнительное наказание может быть назначено из-за ненадлежащего поведения на поле и конфронтации с арбитром Джоном Бруксом после удаления.

ФА предоставила Ромеро время до пятницы, 2 января 2026 года, чтобы дать свои объяснения относительно предъявленных обвинений.

В текущем сезоне защитник провел за Тоттенхэм 19 матчей, 18 из которых начал в основном составе, забил три гола, отдал три результативные передачи, получил семь желтых и одну красную карточку.