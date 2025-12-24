Вингер мадридского Реала и сборной Бразилии Винисиус Жуниор намерен продолжить карьеру в Английской Премьер-лиге.

По информации авторитетного портала TeamTalk, переговоры о продлении контракта с 25-летним игроком зашли в тупик, и клуб готов расстаться с одним из своих лидеров после окончания сезона 2025/26.

Агенты Винисиуса уже провели встречи с представителями трех английских клубов, которые представляют интерес для бразильца: Манчестер Сити, Челси и Ливерпуль. Футболист готов присоединиться к одной из этих команд и ждет конкретных трансферных предложений.

