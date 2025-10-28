Вчера, 27 октября, футболисты Зари начали подготовку к 11 туру УПЛ, в котором их соперником станет Рух.

По информации Sport.ua, единственный, кто пропустил последнюю тренировку, оказался капитан команды Пилип Будковский. В предыдущем матче с Вересом он получил травму руки и после возвращения в Киев был прооперирован.

Точная дата возвращения форварда станет известна 29 октября, но есть все шансы, что он сможет сыграть против Руха, используя лангетку для защиты кисти.

33-летний Будковский в текущем сезоне принял участие в 11 матчах, забив шесть голов и оформив одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает опытного нападающего в 350 тысяч евро, а его контракт с клубом действует до конца июня 2026 года.

Поединок Зари с львовским Рухом состоится 2 ноября в 15:30.