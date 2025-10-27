Очень трудно поддерживать стабильность. Чем стабильнее играешь, тем у тебя, как у игрока, выше уровень. А когда ты сыграл одну игру хорошо, две плохо, потом снова хорошо, такие спады – это не очень хорошо. Сейчас нам нужно ощутить эту стабильность. Мы понимаем, что впереди еще много работы. Не хочется сейчас много говорить, а хочется выходить на следующие игры, например, с «Шахтером», и доказывать все на футбольном поле.

Мы не знаем, что будет завтра. Всем хотелось бы, чтобы «Динамо» всегда играло так, как с «Кривбассом». За этим стоит очень тяжелая работа. Мы работали, но что-то не получалось. Сегодня получилось. Будем стараться, чтобы и в следующих играх получилось – и с «Шахтером», и дальше, в еврокубках. Я хочу это пообещать, но посмотрим, как будет. Мы будем делать все, что от нас зависит.

Давайте опустим логистику, не хочу об этом говорить, потому что «Шахтер» тоже ездит. Конечно, когда ты побеждаешь «Кривбасс», команду, которая шла на первом месте, это, конечно, придает уверенности. Но и «Шахтер» тоже победил и подходит к нашим встречам в такой же форме, как и мы. Чем становишься старше, тем больше ждешь таких матчей, как с «Шахтером», «Кривбассом», «Полесьем», потому что «Динамо» - «Шахтер» - это афиша, в отличие от поединков с командами, которые находятся ниже в турнирной таблице. И когда они есть, это супер, играем в Киеве, будет много людей. Это, конечно, большая ответственность для команды, футболистов, тренерского штаба. Повторюсь, мы будем делать все от нас зависящее, чтобы добиться положительного результата.

«Динамо» отличается в чемпионате и еврокубках? Если честно, даже не знаю. Бывает, с ребятами это обсуждаем, когда в купе едем, чай пьем. Психологическое состояние, конечно, не лучшее, особенно после пяти ничьих и большого количества критики, причем, заслуженной. Но, честно, не знаю, что не так.

Тренируешься так же, выкладываешься одинаково, но мы же сами видим, как играем. Ноль ударов в створ ворот, качество не то. Я считаю, что с прошлого сезона мало что изменилось. Да, ушли Ванат и Бущан, но эти изменения не глобальные. Думаю, дело больше в психологии. Также надо больше раскованности. Мы умеем обыгрывать, забирать мяч, но, когда выходишь на поле и на второй минуте пропускаешь от «Самсунспора»… Я смотрел по телевизору, так как заболел, и внутри трясло. Я понимаю, как ребятам и тренерскому штабу.

У нас есть еще матчи впереди. Надо исправлять эту ситуацию. Мы смотрим и читаем, что о нас говорят, признаем, что это заслуженно. Мы же не дураки, все понимаем, трезво смотрим на эту ситуацию. Но есть, что есть. Хочется не словами, а делом, своей игрой дать ответ всем критикам, потому что это задевает. Все в наших ногах и в наших руках, хочется, чтобы о «Динамо» говорили, что это, прежде всего, чемпион Украины, который играет за свою страну на евроарене.