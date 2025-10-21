Байер в рамках 3 тура Лиги чемпионов принимал дома действующего победителя турнира ПСЖ. Матч в Леверкузене оказался насыщенным на события.

В этом матче с первых минут вышел украинский центрбек Илья Забарный, для которого еврокубковый вечер вторника не выдался удачным.

Илья при счете 1:0 в пользу парижан получил две желтые в первом тайме. На 25 минуте, когда после попадания Илья привез пенальти, который не реализовал Гримальдо, а 12 минут спустя украинец нарушил правила против Кофена в штрафной ПСЖ.

Испанский рефери Хесус Хиль Мансано показал второе предупреждение Забарному, что уравняло составы обеих команд на поле.

После удаления Забарного Байер получил право на второй пенальти, который реализовал ПСЖ. Играя 10 на 10, ПСЖ еще до перерыва сумел вернуть себе преимущество, забив 3 гола в ворота Леверкузена.

После перерыва ПСЖ чувствовал себя хозяином на стадионе Байера. Дубль Гарсии не спас Байер от разгрома со стороны гостей из столицы Франции.

Лига чемпионов. 3 тур

Байер - ПСЖ 2:7

Голы: Гарсия, 34 (с пенальти), 54 - Пачо, 7, Дуэ, 41, 45+3, Кварацхелия, 44, Мендеш, 50, Дембеле, 66, Витинья, 90

Известны шансы Динамо и Шахтера выйти в плей-офф Лиги конференций.