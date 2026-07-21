Сергей Разумовский

Шахтер провел второй контрольный матч межсезонья против хорватского Славена Белупо. Арда Туран выставил смешанный состав.

В первом тайме донетчане полностью контролировали игру и быстро прижали соперника к его штрафной, но реализовать преимущество не смогли: Лукас пробил рядом со стойкой, Матвиенко не попал после подачи с углового, а удары головой Лукаса и Траоре тоже не стали голевыми. Перед перерывом опасно бил Невертон, однако мяч прошел возле штанги.

После паузы штаб Шахтера заменил весь состав, кроме вратаря. Свежие футболисты добавили темпа, и на 56-й минуте Алисон открыл счет точным ударом в дальний угол. Но Славен Белупо ответил двумя красивыми голами Петровича: сначала он сравнял, а затем вывел хорватов вперед.

Шахтер спас ничью на 88-й минуте, когда Караваев пяткой замкнул подачу Назарины с углового – 2:2 (это дебютный гол после перехода из Динамо). В заключительные минуты обе команды имели шансы вырвать победу, но попытки Мазура и Райана Роберто оказались неточными.

Контрольный матч

Шахтер – Славен Белупо 2:2

Голы: Петрович, 63, Петрович, 69 – Алисон, 56, Караваев, 88

Напомним, Шахтер отдаст своего защитника другому клубу УПЛ.