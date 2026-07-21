Сергей Разумовский

Верес в ближайшее время может усилить позицию левого защитника футболистом Шахтера Валентином Галонским. По информации «ТаТоТаке», ровенский клуб уже вышел на финальную стадию переговоров с донецкой командой относительно перехода 20-летнего воспитанника академии горняков.

Ожидается, что Галонский продолжит карьеру в Ровно на правах аренды. По предварительным данным, речь идет о годичном арендном контракте, который также может предусматривать право выкупа после завершения сезона. Если соглашение будет окончательно оформлено, футболист получит шанс обрести регулярную игровую практику в УПЛ и попытается закрепиться в основном составе Вереса.

Для ровенского клуба этот трансфер может стать важным усилением на левом фланге обороны. В Шахтере же, вероятно, рассчитывают, что аренда поможет защитнику получить больше матчей на взрослом уровне и подготовиться к следующему этапу карьеры. В ближайшие дни футболисту исполнится 20 лет.

Ранее в Вересе сообщили, будет ли уменьшен бюджет клуба на сезон-2026/27.