Сергей Разумовский

Олимпиакос не включил нападающего сборной Украины Романа Яремчука в заявку на первые еврокубковые матчи нового сезона. Украинский форвард не поможет пирейской команде в противостоянии с Неймегеном в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Первый матч между Олимпиакосом и нидерландским клубом состоится 4 августа, а ответная встреча запланирована на 11 августа. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в раунд плей-офф квалификации главного еврокубкового турнира.

После возвращения из аренды в Лионе Яремчук остался вне заявки Олимпиакоса на третий раунд отбора. Греческий клуб внес в список пятерых нападающих, но украинский футболист в него не попал.

В прошлом сезоне Яремчук начинал кампанию именно в Олимпиакосе. В общем этапе Лиги чемпионов он сыграл лишь один матч, выйдя на замену в поединке против Барселоны, который завершился поражением греческой команды со счетом 1:6.

В феврале украинский нападающий перешел в Лион на правах аренды. Французский клуб имел возможность выкупить контракт футболиста, однако не воспользовался этой опцией, после чего Яремчук вернулся в расположение Олимпиакоса.

Во время текущей предсезонной подготовки форвард принял участие в шести товарищеских матчах пирейцев. В этих встречах Яремчук забил один гол – в поединке против польского Ракува, который завершился победой Олимпиакоса со счетом 2:1. В двух спаррингах украинец выходил в стартовом составе.

Роман Яремчук присоединился к Олимпиакосу летом 2024 года. За греческую команду он провел 49 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и сделал пять результативных передач.

Вместе с клубом украинский нападающий выиграл чемпионат Греции и национальный Кубок. Оба трофея Олимпиакос завоевал в 2025 году.

В то же время, отсутствие Яремчука в заявке на стартовые еврокубковые матчи может свидетельствовать о том, что его будущее в греческом клубе уже определено. Хотя ранее сообщалось, что главный тренер Хосе Луис Мендилибар рассчитывает на украинца.