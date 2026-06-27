Сергей Разумовский

Львовские Карпаты продолжают работать над усилением состава перед новым сезоном и рассматривают сразу несколько вариантов для подписания потенциальных новичков. Об этом сообщает Sport.ua.

По информации источника, в расположении львовского клуба находятся два футболиста, которые могут пополнить команду в ближайшее время. Речь идет о вратаре Антоне Жилкине, который ранее выступал за Ингулец, а также мавританском полузащитнике Папа-Ндиага Яде из Александрии.

Оба игрока находятся в лагере Карпат, где тренерский штаб имеет возможность оценить их физические кондиции, игровые качества и готовность помочь команде в новом сезоне. После этого львовский клуб может принять решение о дальнейшем сотрудничестве с футболистами.

Еще одним кандидатом на переход в Карпаты является украинский нападающий Назарий Русин, права на которого принадлежат английскому Сандерленду. Ожидается, что форвард присоединится к команде уже во время зарубежного сбора в Словении. Именно туда зелено-белые должны отправиться 5 июля в рамках подготовки к новому сезону.

Для Русина возможный переход в Карпаты может стать шансом получить стабильную игровую практику и перезапустить карьеру после выступлений за границей. Прошлый сезон 27-летний нападающий провел на правах аренды в польской Арке. В составе команды он сыграл 25 матчей и отметился 4 забитыми мячами. В то же время сезон для Арки завершился неудачно, так как клуб покинул Экстраклассу.

Назарий Русин до сих пор принадлежит Сандерленду. Его контракт с английским клубом действителен до 2027 года, поэтому потенциальный переход в Карпаты может состояться в формате аренды или по иной договоренности между сторонами.

Ранее Русин заявлял, что может вернуться в Сандерленд.